O Sporting de Braga disputa na segunda-feira o jogo 2.000 no principal escalão do futebol português e Carlos Carvalhal quer o apoio dos adeptos para conseguir três pontos que fariam a equipa igualar os estorilistas no quarto lugar.

"Apelo a que os adeptos apoiem fortemente a equipa, é um jogo importante, e pretendemos que seja uma vitória de todos, treinadores, jogadores, dirigentes, presidente e massa associativa", lançou na conferência de imprensa de antevisão da partida.

Carlos Carvalhal notou que o Sporting de Braga está em diversas frentes - campeonato, Liga Europa, Taça de Portugal e Taça da Liga - e assumiu que a equipa "tem que melhorar os níveis de eficácia".

"Vimos de um jogo muito bom com o Paços de Ferreira [0-0, para a Taça da Liga], 11 contra 11 desperdiçámos muitas oportunidades, 11 contra 10 não permitimos nenhuma ocasião ao adversário. Estamos a crescer como equipa, queremos que este seja um passo de afirmação nesse crescimento, se possível com uma vitória", reforçou.

O técnico dos minhotos disse "gostar do estilo das equipas do Paulo Sérgio [treinador do Portimonense]. "Não são equipas defensivas, se assim fosse não tinha três vitórias e um empate fora, é uma equipa virada para a frente e com um futebol positivo", completou.

"Preparámos bem o jogo e estamos muito confiantes que vamos conseguir os três pontos. Estamos a jogar praticamente de três em três dias, uma densidade competitiva muito grande, ao contrário do adversário, que teve uma semana inteira para preparar o jogo, mas temos que nos habituar a isto, é isto que nós queremos", disse.

Questionado sobre o menor rendimento de Chiquinho, Carlos Carvalhal concordou que o jogador emprestado pelo Benfica "não está ao seu melhor nível", considerando que está ainda "num período de adaptação".

"Tirando um jogo como segundo médio, em que esteve bem, não tem sido feliz a jogar mais à frente. É um excelente profissional, está consciente que tem que jogar num carreto muito mais alto. Estamos à espera que apareça o verdadeiro Chiquinho, mas também temos que ganhar jogos. Isto passa sobretudo pela cabeça e corpo do jogador, tem que dar o clique, ele procura desesperadamente o seu melhor", disse.

Moura, castigado, fica de fora, tal como Tormena e Piazon, lesionados.

Sporting de Braga, quinto classificado, com 16 pontos, e Portimonense, sexto, com 14, defrontam-se a partir das 19:00 de segunda-feira, no Estádio Municipal de Braga, num jogo que será arbitrado por Gustavo Correia, da associação do Porto.

