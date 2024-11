Os minhotos interromperam na quinta-feira, na Suécia, diante do Elfsborg (1-1), na Liga Europa, uma série de três vitórias seguidas (campeonato e Taça da Liga), e enfrentam agora o líder Sporting que soma por vitórias todos os jogos da I Liga.

"É um jogo que se antevê muito difícil contra uma equipa que o pior jogo que fez fora, no campeonato, foi vencer por 3-0. Vem de sete vitórias consecutivas e conseguiu agora uma vitória super moralizadora com o Manchester City [4-1, para a Liga dos Campeões, na terça-feira]", lembrou Carlos Carvalhal na conferência de imprensa de antevisão.

O técnico dos minhotos deixou fortes elogios ao Sporting, "uma equipa muito boa, muito bem organizada e comandada e com excelentes intérpretes".

"É uma equipa madura, acima de tudo, tem um treinador de continuidade, evoluiu como equipa, contratou bem e reteve um ou outro jogador importante. 99,9 por cento dos adeptos do futebol apostariam na vitória do Sporting e resta 0,1 por cento que são os jogadores e o 'staff' do Braga e os nossos adeptos. Queremos fazer de Braga a nossa fortaleza, lutar por vencer, que tem sido a marca do Braga ao longo dos tempos. O objetivo é chegar aos lugares da frente, somos poucos contra muitos, mas poucos e bons", disse.

O treinador frisou ainda o menor tempo de recuperação do jogo 'europeu' em relação aos 'leões', que jogaram terça-feira.

"Faz uma diferença grande, sim, mas é chover no molhado, não vale a pena os treinadores falarem do que podem ou não ser desvantagens porque não tem eco. Vamos a jogo com tudo e sem desculpas para tentar ganhar o jogo", disse.

O eventual fator motivacional dos jogadores do Sporting quererem despedir-se de Rúben Amorim com uma vitória é algo que o Sporting de Braga não pode controlar, disse Carvalhal.

"É alheio à nossa preparação, temos de nos focar em nós. O que podemos controlar é que está ao nosso alcance. Temos que nos preocupar com a dinâmica defensiva e ofensiva do Sporting", disse.

Carlos Carvalhal aproveitou para desejar boa sorte a Rúben Amorim no comando técnico dos ingleses do Manchester United, que vai assumir precisamente depois do jogo de Braga.

"É muito importante ter um treinador português no primeiro patamar das ligas mundiais, é muito importante para a imagem do treinador português e desejo-lhe as maiores felicidades", disse, lembrando também o trajeto dos treinadores no estrangeiro como José Mourinho, Marco Silva, Nuno Espírito Santo, Jorge Jesus, Paulo Fonseca, Vítor Pereira, Abel Ferreira ou Artur Jorge.

Carlos Carvalhal disse ainda que "mais do que anular o adversário", o Sporting de Braga preocupa-se em "desregulá-lo" e considerou que, mais do que Gyökeres, melhor marcador do campeonato, os bracarenses têm que se preocupar com o coletivo 'leonino'.

"Se formos muito a pensar nos jogadores do Sporting não jogamos, o Sporting tem muito mais que o Gyökeres, tem jogadores de elevado nível e temos que pensar em anular o Sporting coletivamente. Quando tivermos a bola, queremos aproveitar uma ou outra debilidade que, como todas as equipas do mundo também tem, ainda que muito menos que outras", disse.

Carlos carvalhal apelou ainda a uma maior eficácia ofensiva da sua equipa porque "o Sporting não vai permitir quatro oportunidades para marcar: temos que fazer um golo na primeira oportunidade que tivermos".

Ricardo Horta tem estado abaixo do nível habitual e sido substituído nos últimos jogos. Carlos Carvalhal considera que é uma situação de "falta de confiança", mas frisou que o internacional português "é um jogador de trabalho e atitude".

"Não está a atravessar um grande momento, mas esperamos sempre que um jogador destes, a qualquer altura, desate a fazer o que faz de melhor, porque em termos de compromisso ele fez na perfeição. Está a faltar-lhe um pouco de confiança e de 'perfume"", disse.

Niakaté está de regresso após castigo e Zalazar, que falhou o jogo 'europeu' devido a queixas físicas é ainda uma "incógnita" para domingo, revelou o treinador.

Sporting de Braga, quarto classificado, com 20 pontos, e Sporting, primeiro, com 30, defrontam-se a partir das 18:45 de domingo, no Estádio Municipal de Braga, jogo que será arbitrado por Luís Godinho, da associação de Évora.

GYS // AJO

Lusa/Fim.