Carlos Carvalhal quer dar sequência ao "bom momento" do Rio Ave O treinador Carlos Carvalhal admitiu hoje que o Rio Ave "está a atravessar um bom momento" e quer "manter a regularidade" na partida de sábado, frente ao Tondela, da 22.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.





A formação vila-condense não perde no campeonato há seis rondas consecutivas, e mesmo admitindo dificuldades para dar sequência a essa série, na deslocação a Tondela, Carvalhal garantiu um conjunto disposto a "lutar pelos três pontos".

"Estamos a atravessar um bom momento, com jogos de qualidade, e mesmo no último desafio, frente ao Sporting, em que tivemos alguma infelicidade no resultado [empate 1-1], estivemos em alto nível e impusemos dificuldades ao adversário. Queremos manter esse espírito positivo, e respeitando o Tondela, lutar pelos três pontos", disse o técnico.

O treinador da formação da foz do Ave considerou que esse último duelo frente aos 'leões' foi "o melhor jogo da época" da sua equipa, elogiando a "consistência" que o grupo tem revelado.

"É sinal de que a equipa continua a crescer e que estamos empenhados em manter essa toada contra o Tondela, apostando na regularidade e sabendo sofrer quando for preciso", vincou o técnico dos vila-condenses.

Mesmo perante um adversário que tem o pior registo do campeonato, a jogar em casa, Carlos Carvalhal prometeu uma equipa "em alerta", até porque no duelo da primeira volta foi derrotado pelo Tondela, nos Arcos, por 4-2.

"O Tondela é uma equipa bem organizada, podia ter mais alguns pontos, e, apesar de em casa não estar a fazer um campeonato brilhante, não nos faz mudar a postura. Perspetivo um jogo difícil, em que temos de estar em alerta", disse o treinador do Rio Ave.

Para esta partida, o técnico, que não divulgou a lista de convocados, volta a contar com o médio Tarantini, após cumprir castigo, fazendo com que apenas Jambor, a recuperar de lesão, seja a única baixa no plantel.

O Rio Ave, quinto classificado da I Liga, com 33 pontos, defronta no sábado o Tondela, 13.º com 24, numa partida agendada para as 18:00, que terá arbitragem de Manuel Mota, da Associação de Futebol de Braga.

