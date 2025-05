O Benfica ainda pode ser campeão se fizer melhor resultado do que o Sporting nesta última jornada, mas Carlos Carvalhal disse que o Sporting de Braga "não tem nada a ver com isso".

"Espero um Benfica forte, que perdeu pouquíssimos jogos durante a época. Não perde há 11 jogos, bateu-se com Mónaco e Barcelona [na Liga dos Campeões], por exemplo, mas, em qualquer circunstância, o Sporting de Braga, em sua casa, é um osso duro de roer e vamos tentar chegar à vitória", disse na conferência de imprensa de antevisão.

Carlos Carvalhal deixou elogios a Bruno Lage e à sua equipa técnica, considerando-a "muito estratégica", mas notou que a ambição de vencer é "proporcional à dificuldade" que antevê e que "era merecido esta equipa terminar com uma vitória".

O Sporting de Braga foi derrotado no reduto do Casa Pia na última jornada (2-1), somando assim três jogos seguidos sem ganhar (mais dois empates), o que permitiu ao FC Porto recuperar o terceiro lugar.

Os portistas detêm agora uma vantagem de três pontos, que só pode ser anulada se perderem com o Nacional, em casa, e os bracarenses, além de vencerem o Benfica, recuperarem uma desvantagem de sete golos para os 'dragões'.

Perante a dificuldade do cenário, Carlos Carvalhal dá por perdido o terceiro lugar, notando que houve uma quebra em termos de resultados nos últimos três jogos.

Contudo, para Carlos Carvalhal, "representar o Sporting de Braga tem que ser um estímulo permanente: em todos os jogos, mesmo os particulares, há a obrigação de fazer o melhor e sempre com a intenção de ganhar e amanhã [sábado] não vai fugir à regra".

André Horta, médio que saiu em janeiro do Sporting de Braga para os gregos do Olympiacos, criticou esta semana a política de contratações do clube, considerando que alguns jogadores não perceberam o que era o clube bracarense.

Carlos Carvalhal notou que esses jogadores "fizeram um período de educação do que é o Sporting de Braga e, neste momento, sabem o que é a grandeza do clube, as suas obrigações e estão muito mais aptos e úteis" ao clube.

António Salvador lançou recentemente a ambição de ser campeão nacional no próximo quadriénio e Carlos Carvalhal "saúda" o desejo do presidente, mas notou ser preciso "um plano".

"E o plano não começou agora. Há uma sustentabilidade financeira do Sporting de Braga e, modéstia à parte, a nossa equipa técnica teve uma participação nas mais-valias da venda de jogadores que permitiram isso. O trabalho com os jovens da nossa academia tem que ser complementado. O presidente está a pensar com certeza nos direitos televisivos, para haver mais equidade e os orçamentos sejam mais equilibrados, e nos próximos quatro anos julgo que isso vai acontecer. Com esse trabalho estrutural, juntamente com um bom trabalho de recrutamento de jogadores experientes, sem dúvida nenhuma que o Sporting de Baga pode ser um clube que pode lutar pelo título", disse.

Sporting de Braga, quarto classificado, com 65 pontos, e Benfica, segundo, com 79, defrontam-se a partir das 18:00 de sábado, no Estádio Municipal de Braga, jogo que será arbitrado por Miguel Nogueira, da associação de Lisboa.

