Os minhotos vão querer somar o quinto triunfo das últimas seis jornadas (mais um empate, 1-1, com o Sporting, em Alvalade) e segurar o terceiro lugar na tabela classificativa.

"Os jogos são todos difíceis na liga e este não vai fugir à regra. Os pontos estão muito caros. É preciso correr muito e trabalhar muito para se conseguir as vitórias", disse na conferência de imprensa de antevisão.

Carlos Carvalhal considerou o Estoril Praia "um dos bons adversários" do campeonato, "uma equipa bem orientada" que "faz um jogo positivo e joga cara a cara com todos os adversários", mas notou que vai encontrar um "Sporting de Braga motivado, que tem feito um campeonato fora a roçar o fantástico" e que vai para "o campo do Estoril com os três pontos na cabeça".

Ricardo Horta referiu em entrevista à Sportv que considera que o Sporting de Braga "ganha mais em estar na sombra" numa eventual futura luta pelo título, mas o treinador não quis comentar, reforçando "foco apenas no jogo com o Estoril".

Parco em palavras e repetitivo nas ideias, o treinador não quis também abordar o "sonho" do título no futuro, objetivo já várias vezes assumido pelo presidente, António Salvador.

"Neste momento, sonho com uma vitória no Estoril, depois terei outro. A nossa profissão depende muito de resultados, tudo muda numa semana. Pela experiência que temos, sabemos que temos que nos ficar no próximo passo, porque um passo em falso... O futebol é um mundo cruel", disse.

Questionado sobre se já prepara a próxima época, o treinador disse que sobre a estrutura do plantel não, mas apenas tendo "um plano A e um plano B" em função da classificação final, uma vez que o quarto classificado terá que começar a época mais cedo para disputar as pré-eliminatórias da Liga Europa e há jogos particulares para agendar.

"Nem o presidente [António Salvador], estrategicamente, e muito bem, não me tem falado da próxima época. Estamos todos imbuídos no mesmo espírito com o foco do próximo jogo", disse.

Rover e Navarro treinaram hoje, mas Carlos Carvalhal ainda não tem a certeza se vai convocar os jogadores porque ainda quer ouvir as suas "sensações" assim como o departamento médico.

Certo é que o técnico já vai poder contar com Robson Bambu e João Moutinho que cumpriram um jogo de castigo na receção ao AVS, da última jornada (triunfo por 4-1).

Sporting de Braga, terceiro classificado, com 60 pontos, e Estoril Praia, nono, com 39, defrontam-se a partir das 18:00 de sábado, no Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril, jogo que será arbitrado por João Pinheiro, da associação de Braga.

