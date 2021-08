Numa prova disputada sob chuva, Carina Paim, de 22 anos, correu a final em 58,83 segundos, melhorando o tempo conseguido na segunda-feira na eliminatória (59,43), mas ficando aquém do recorde nacional (57,29), que lhe pertence.

Breanna Clark, que dominou claramente as eliminatórias e a final, e foi a única a correr no segundo 55, repartiu o pódio com a ucraniana Yulia Shuliar (56,18) e com a brasileira Jardénia Silva (57,43), medalhas de prata e bronze, respetivamente.

Portugal, que tem uma medalha de bronze conquistada por Miguel Monteiro no lançamento do peso F40, fecha o sétimo dia de competições dos Jogos Paralímpicos com 10 diplomas.

