No Estádio Náutico de Vaires-sur-Marne, Norberto Mourão, que perdeu as duas pernas num acidente de mota, cronometrou na meia-final 53,79 segundos, e segue para a final com a segunda melhor marca, atrás do norte-americano Blake Haxton, que estabeleceu em 52,69 o novo recorde paralímpico.

Na sexta-feira, o canoísta português cumpriu a eliminatória em 55,59, terminando a sua série em terceiro lugar e seguiu para as meias-finais, uma vez que apenas o primeiro classificado conseguia o apuramento direto para a final.

Norberto Mourão, que é hoje o único português em competição no último dia dos Jogos Paralímpicos, disputa a final às 11:49 locais (10:49 em Lisboa).

