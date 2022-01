A equipa canadiana, que no sábado derrotou a seleção detentora do título, adiantou-se com a vitória de Denis Shapovalov, 14.º jogador do mundo, sobre Pablo Carreno Busta, 20.º, por 6-4 e 6-3.

No embate seguinte, Felix Auger-Aliassime, 11.º da hierarquia, superou Roberto Bautista-Agut, 19.º, em dois 'sets', com parciais de 7-6 (7-3) e 6-3.

