Canadá conquista primeira medalha de ouro no futebol feminino

O Canadá conquistou hoje a primeira medalha de ouro olímpica no futebol feminino, ao vencer a Suécia por 3-2 no desempate por grandes penalidades, após o empate 1-1 registado no prolongamento da final dos Jogos Olímpicos Tóquio2020.