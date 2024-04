No quinto jogo da série, os Nuggets voltaram a superiorizar-se aos Lakers e venceram por 108-106, com Jamal Murray a ser novamente decisivo, ao voltar a fazer o lançamento que definiu o encontro, tal como tinha feito no segundo encontro.

Depois de LeBron James ter empatado a partida a 106 pontos, com dois lançamentos livres a 26 segundos do fim, a responsabilidade voltou a ser colocada nas mãos do base canadiano, que colocou os Nuggets em vantagem a 3,6 segundos da 'buzina'.

"Estes são os lançamentos com que sonhamos em crianças", disse Murray, que terminou o encontro com 32 pontos e sete assistências.

Apesar de ter perdido sete vezes a bola, o sérvio Nicola Jokic esteve perto de mais um 'triplo-duplo', com 25 pontos, 20 ressaltos e nove assistências, enquanto Michael Porter Jr. fez 26 pontos.

Nos Lakers, LeBron James conseguiu 30 pontos e 11 assistências, e Anthony Davis chegou as 17 pontos e 15 ressaltos.

Para 'King' James esta foi a 'viagem' mais curta aos play-offs e caiu apenas pela segunda vez na primeira ronda, algo que tinha acontecido em 2021, frente aos Phoenix Suns, mas, na altura, em seis jogos.

Os Nuggets vão agora defrontar os Minnesota Timberwolves, que, no domingo, tinham afastado os Phoenix Suns, por 4-0, resultado repetido pelos Thunder frente aos Pelicans, com um triunfo na segunda-feira por 97-89.

Equipa com melhor registo na Conferência Oeste na fase regular, os Thunder mostraram ser um candidato ao triunfo, conseguindo a primeira qualificação para a segunda ronda desde 2015/16.

Em New Orleans, o canadiano Shai Gilgeous-Alexander, um dos candidatos ao prémio de jogador mais valioso da fase regular (MVP), marcou 24 pontos, aos quais juntou 10 ressaltos, enquanto Jalen Williams alcançou 24 pontos e oito ressaltos.

Sem Zion Williamson, lesionado, CJ McCollum foi o melhor marcador dos Pelicans, com 20 pontos, mais um do que Jonas Valenciunas, que ainda conseguiu 13 ressaltos.

Os Thunder ficam agora à espera do adversário nas meias-finais da Conferência Oeste, que vai sair da eliminatória entre os Los Angeles Clippers e os Dallas Mavericks, que está empatada a dois.

Com o português Neemias Queta a não ser utilizado, os Boston Celtics, melhor equipa do Este, ficaram a um triunfo da segunda ronda, depois de vencerem os Miami Heat, por 102-88, num encontro em que podem ter perdido o letão Kristaps Porzingis, que saiu lesionado logo na primeira parte.

Derrick White marcou 38 pontos pelos Celtics, um máximo de carreira, com Jayson Tatum a chegar aos 20 pontos e Jaylen Brown aos 17, enquanto Bam Adebayo chegou aos 25 pontos e 17 ressaltos.

O quinto jogo da primeira eliminatória joga-se em 01 de maio, em casa dos Boston Celtics.

NFO // VR

Lusa/Fim