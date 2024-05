"Ontem, segunda-feira, na zona de Tiro, no Líbano, um avião da Força Aérea atacou e eliminou o terrorista Qasam Saqlawi, comandante do complexo de mísseis e foguetes de artilharia no setor costeiro do Hezbollah", refere um comunicado militar.

O Exército acusa Saqlawi de planear e executar numerosos ataques com foguetes contra Israel, bem como mísseis antitanque.

O Hezbollah - que reivindicou a responsabilidade de 13 ataques com foguetes de artilharia e mísseis contra Israel - confirmou hoje a morte de um membro da milícia com o mesmo nome, sem dar pormenores sobre a patente ou as circunstâncias da morte.

"Ontem à noite [segunda-feira], vários foguetes de artilharia disparados pelo Hezbollah contra a Galileia ocidental caíram em terreno aberto", afirmou o Exército israelita, que respondeu com um bombardeamento aéreo.

A fronteira entre Israel e o Líbano está a registar atos de violência, com uma intensa troca de tiros desde outubro do ano passado e que já custou a vida a pelo menos 423 pessoas, na maioria do lado libanês e nas fileiras do Hezbollah, que confirmou 286 baixas, algumas na Síria.

Em Israel, 23 pessoas foram mortas no norte do país: 13 militares e 10 civis.

As hostilidades ao longo da divisão começaram a 08 de outubro de 2023, um dia depois do início da guerra na Faixa de Gaza, em solidariedade com as milícias palestinianas no enclave, embora o fogo cruzado se tenha intensificado fortemente nas últimas semanas, aumentando os receios de uma nova guerra aberta.

