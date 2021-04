Campeão Portugal goleia Noruega e está no Europeu de futebol de 2022

A seleção portuguesa de futsal, campeã em título, qualificou-se hoje para o Europeu de 2022, nos Países Baixos, ao assegurar o triunfo no Grupo 8 de apuramento com uma goleada por 7-1 face à Noruega, no Seixal.