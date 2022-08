Os 'dragões' visitam a partir das 18:00 o Vizela, outra das equipas que pode chegar à frente, aos seis pontos, e o treinador portista, Sérgio Conceição, já avisou que espera um adversário "sólido", "agressivo quando não tem bola".

Além de FC Porto e Vizela, que venceram na primeira jornada, também hoje podem chegar ao segundo triunfo Vitória de Guimarães ou Estoril Praia (20:30), igualmente vencedores na estreia e que se defrontam, e Boavista, que recebe o Santa Clara (15:30).

Os 'axadrezados' chegam à segunda ronda depois de entrarem a vencer na casa do Portimonense (1-0), enquanto os açorianos cederam um empate em casa com o Casa Pia, equipa que no sábado perdeu com o Benfica, em casa 'emprestada' em Leiria (1-0).

Também no sábado, o Sporting conseguiu a primeira vitória no campeonato ao vencer o Rio Ave por 3-0, depois do empate em Braga na primeira ronda.

A segunda ronda teve início na sexta-feira, com a vitória do Sporting de Braga em casa do Famalicão (3-0), e termina no feriado de segunda-feira com os jogos Marítimo-Desportivo de Chaves (15:30), Arouca-Gil Vicente (18:00) e Paços de Ferreira-Portimonense (20:30).

Programa da segunda jornada:

- Sexta-feira, 12 ago:

Famalicão -- Sporting de Braga, 0-3.

- Sábado, 13 ago:

Casa Pia -- Benfica, 0-1.

Sporting -- Rio Ave, 3-0

- Domingo, 14 ago:

Boavista -- Santa Clara, 15:30.

Vizela -- FC Porto, 18:00.

Vitória de Guimarães -- Estoril Praia, 20:30.

- Segunda-feira, 15 ago:

Marítimo -- Desportivo de Chaves, 15:30.

Arouca -- Gil Vicente, 18:00.

Paços de Ferreira -- Portimonense, 20:30.

RPM // AJO

Lusa/Fim