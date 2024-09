A francesa de 32 anos já tinha anunciado o regresso ao ciclismo de estrada para 2025, ao assinar um contrato de três anos, em agosto, com a equipa neerlandesa Visma-Lease a Bike, mas vai antecipá-lo em uns meses.

A versátil ciclista está convocada para disputar a corrida de fundo de elite no dia 28 de setembro, uma corrida que venceu precisamente 10 anos antes, conquistando aí um dos 15 títulos de campeã do Mundo que soma, segundo a lista de participantes no sítio 'online' da União Ciclista Internacional.

Desde 2019 que se tem dedicado ao BTT, uma aposta que lhe permitiu chegar ao desejado ouro olímpico em Paris2024, não correndo qualquer evento na estrada desde os Nacionais de França de 2021.

A francesa já conquistou títulos mundiais na estrada, no ciclocrosse, no 'cross country' olímpico (XCO), no 'short track' (XCC), na estafeta e na maratona BTT, procurando agora voltar à estrada para, segundo explicou em agosto, tentar "vencer a Volta a França".

SIF // AMG

Lusa/Fim