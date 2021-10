Na sexta-feira, nos Camarões, a equipa da casa tinha vencido por 3-1.

Hoje a formação repetiu a vitória, apesar de só ter chegado a Tânger, Marrocos (onde se disputou o jogo) durante a madrugada, poucas horas antes da partida, devido a problemas com o voo.

Moçambique teve hoje o estatuto de anfitrião, mas obrigado a jogar fora devido à suspensão do Estádio Nacional do Zimpeto, em Maputo, por causa do mau estado do relvado.

Os Mambas chegaram a dominar alguns momentos da partida, mas aos 68 minutos os Camarões chegaram ao golo.

Na sequência de um pontapé de canto, Ngadjui cabeceou para o único tento do jogo.

Moçambique continua em último do grupo D, com apenas um ponto, com a qualificação hipotecada e dois jogos por realizar em novembro, frente à Costa do Marfim e Maláui, enquanto os Camarões estão em segundo, com nove, a um ponto da liderança da Costa do Marfim.

