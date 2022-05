Em comunicado, a organização refere que a capital belga receberá a finais de 2024 e 2026, no Memorial van Damme, que decorrerá durante dois dias, enquanto a cidade de Zurique, na Suíça, será palco do evento em 2025 e 2027.

A cidade helvética vai receber, em 07 e 08 de setembro, a final deste ano, estando a de 2023 programada para Eugene, nos Estados Unidos, naquela que será a primeira vez que se realizará fora da Europa.

A Liga Diamante de atletismo é uma competição por pontos, em que os atletas competem ao longo da temporada, em vários 'meetings', por um lugar na final, onde poderão ser coroados vencedores da sua disciplina.

Na sexta-feira, os organizadores da Liga Diamante anunciaram uma reestruturação do calendário de 2022, sem as duas etapas chinesas, devido às restrições de viagens no país, que enfrenta um novo surto de covid-19.

