"O Gil Vicente informa que Bruno Pinheiro será o novo treinador dos 'galos', tendo assinado contrato válido por uma temporada. Com o treinador também chegam ao clube os adjuntos Emanuel Mesquita e João Coimbra", informou o emblema minhoto, em comunicado divulgado no seu sítio oficial na Internet.

O técnico, de 47 anos, chega a Barcelos para substituir Tozé Marreco, que tinha contrato até 2025, mas rescindiu por mútuo acordo com os gilistas na quinta-feira, ainda antes do começo da I Liga, na sequência de divergências com a administração barcelense, segundo revelou fonte do clube à Lusa.

Bruno Pinheiro só entrará em funções depois do jogo da primeira jornada da I Liga, com o FC Porto, no sábado, às 20:30, no Estádio do Dragão, no Porto, sendo que, nessa partida, a equipa será orientada provisoriamente por outro treinador da estrutura do clube.

O novo treinador do Gil Vicente estava afastado dos 'bancos' desde novembro do ano passado, quando deixou o Al Sadd, do Qatar, depois de ter liderado o Estoril Praia em 2020/21 e 2021/22, conseguindo na primeira época o título de campeão da II Liga e a consequente subida ao primeiro escalão.

No currículo, Bruno Pinheiro conta ainda com passagens pelas camadas jovens de Benfica e Belenenses, além de ter orientado o Eléctrico e as seleções de sub-19, sub-20 e sub-23 do Qatar.

