O técnico dos 'encarnados' fez questão de abordar o assunto, no Seixal, logo a abrir a conferência de imprensa de antevisão da partida de segunda-feira, da 29.ª jornada da I Liga, frente ao Marítimo, para lamentar que as suas palavras tenham "causado alguma confusão" e garantir que nunca foi sua intenção ofender alguém.

"As minhas declarações foram feitas em função de uma pergunta que se tem repetido constantemente e nunca foi minha intenção, desde que sou treinador, ofender alguém. Por isso, se essas declarações, em função de uma pergunta muito específica, ofenderam alguém, e parece que sim, aqui estou eu a lamentar o sucedido e a retratar-me no local próprio", disse o técnico antes de avisar que não voltaria a falar sobre o assunto.

Na terça-feira, em conferência de imprensa, após a derrota do Benfica com o Santa Clara (4-3), para a I Liga, no Estádio da Luz, Bruno Lage foi questionado sobre uma eventual demissão do cargo de treinador dos 'encarnados', acabando por lançar suspeitas sobre a idoneidade dos jornalistas e acusando-os de cederem a "almoços, jantares e viagens".

Perante estas acusações, o Sindicato dos Jornalistas (SJ) emitiu um comunicado, na quarta-feira, no qual pediu "ao treinador que apresente as provas que sustentam as suas suspeitas, que são graves e põem em xeque toda uma classe profissional".

"Na ausência dessas provas, o SJ exige a Bruno Lage que se retrate publicamente e ao Benfica que se demarque das declarações do treinador. As considerações de Bruno Lage, com a visibilidade que o futebol lhe confere, não podem ficar sem um cabal esclarecimento, a bem da verdade jornalística e desportiva", vincou o organismo.

Também na quarta-feira, a Associação dos Jornalistas de Desporto (CNID) repudiou as "declarações inaceitáveis, de qualquer ponto de vista", do treinador do Benfica e instou o treinador a que "rapidamente" se retratasse.

