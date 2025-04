"Estamos a entrar em momentos muito importantes da época e é muito importante nós estarmos concentrados naquilo que controlamos, que é o jogo", disse Bruno Lage no lançamento do jogo de domingo com o AVS, da 31.ª jornada da I Liga de futebol.

"É um jogo em casa, com o apoio dos nossos adeptos e também é importante perceber que nem em todos os jogos, por muita vontade que nós tenhamos em marcar golos aos 40 segundos, nem sempre é possível, assim como estar aos 15 minutos a vencer por 3-0, nem sempre é possível", avisou o técnico.

Bruno Lage acredita que, a jogar em casa, com o apoio dos adeptos, a equipa do Benfica não ficará ansiosa, mas lembrou que o AVS é uma equipa que precisa de pontos para garantir a manutenção e que vai tentar conquistar pontos no estádio da Luz.

"Mas nós estamos preparados para qualquer cenário. Eles podem eventualmente jogar com linha de quatro ou com linha de cinco. Nos últimos jogos têm jogado com linha de cinco, mas nós também tivemos a oportunidade de ver outros jogos, principalmente com os grandes e jogaram com linha de quatro", disse.

Lage garantiu que a equipa está preparada para todas as situações e motivada para dar "continuidade aos bons jogos e em conquistar os três pontos que são fundamentais nesta fase da época".

Questionado sobre o eventual substituto de Florentino, que estará ausente por castigo, Bruno Lage não deu uma resposta clara, mas acabou a elogiar Leandro Barreiro, "um soldado que adora" e que revela grande "capacidade" a entrar na área adversária.

"É um soldado que adoro, quer de início ou a saltar do banco. Uma boa característica que temos de ter em atenção é a forma como se comporta a saltar do banco", disse.

Sobre a situação de Carreras, jogador que terá de cumprir castigo caso veja um cartão amarelo frente ao AVS, Bruno Lage assegurou que não vai fazer gestão nenhuma e que Carreras será titular no jogo de domingo.

Na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o AVS, Bruno Lage, disse ainda que quer conquistar mais títulos no Benfica, mas, questionado pelos jornalistas, não esclareceu como será o seu futuro, no caso de não ganhar o campeonato nem a Taça de Portugal.

"Eu sei que tenho contrato para a próxima época, mas para mim é claro que vim para o Benfica com o objetivo de conquistar títulos. E até agora só conquistei a Taça da Liga", disse Bruno Lage, sem adiantar mais pormenores.

O Benfica, segundo classificado com 72 pontos, os mesmos que o Sporting, campeão nacional e líder do campeonato, recebe domingo o AVS, 16.º com 24 pontos, em partida da 31.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, com início previsto para as 18:00, no Estádio da Luz, em Lisboa, e arbitragem de Carlos Macedo (AF Braga).

Em caso de triunfo perante o AVS, o Benfica manterá, pelo menos, a igualdade pontual com o Sporting, que também joga no domingo, às 20:30, com o Boavista, no estádio do Bessa, no Porto.

