"O Botafogo comunica que chegou a um acordo com o português Bruno Lage para assumir o comando técnico da equipa profissional. Seja bem-vindo ao Glorioso, Professor!", escreveu o clube carioca nas redes sociais, por enquanto sem revelar mais detalhes do acordo, nomeadamente a duração do contrato assinado com Lage.

Bruno Lage, de 47 anos, estava sem clube desde que deixou o comando dos ingleses do Wolverhampton, em outubro do ano passado, depois de ter liderado os 'wolves' durante pouco mais de uma época.

O técnico luso, campeão nacional pelo Benfica em 2018/19, vai substituir no cargo Luís Castro, que recentemente deixou o emblema brasileiro para assumir o Al Nassr, de Cristiano Ronaldo.

O Botafogo lidera isolado o campeonato brasileiro, com 33 pontos, mais sete do que o segundo classificado, o Grêmio, sendo que na última partida, diante do Vasco da Gama, foi orientado pelo interino Cláudio Caçapa, face à saída de Luís Castro.

