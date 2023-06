Em encontro da quinta e penúltima jornada da fase de grupos, a formação de Bragança Paulista chegou ao intervalo na frente, graças a um tento de Eric Ramires, aos 45+1 minutos.

Na segunda metade, o forasteiro Juninho Capixaba foi expulso, aos 64 minutos, por acumulação de amarelos, e, aos 66, os argentinos restabeleceram a igualdade, graças a uma grande penalidade convertida por Benjamin Rollheiser.

Com 24 minutos para jogar, mais descontos, o 'onze' de Pedro Caixinha logrou segurar a igualdade.

Desta forma, o Bragantino, que na última ronda recebe o já eliminado Tacuary, manteve-se no primeiro posto do Grupo C, com os mesmos 11 pontos do Estudiantes, segundo.

O primeiro classificado qualifica-se diretamente para os oitavos de final, enquanto o segundo segue para os 16 avos de final, nos quais encontrará um conjunto proveniente da Taça Libertadores.

