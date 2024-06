Após três épocas e meia de vínculo, uma delas emprestado aos turcos do Alanyaspor, o Sporting de Braga decidiu não exercer a opção de prolongamento de contrato por mais uma época desportiva de Borja, cláusula prevista aquando da sua transferência do Sporting, em 2018/19.

O internacional colombiano, de 31 anos, deixa os bracarenses depois de, em 2023/24, ter feito a sua melhor temporada, com 43 jogos e um golo.

Rony Lopes, que chegou a Braga na época passada, tendo assinado um contrato por três temporadas, também não fará parte do plantel do Sporting de Braga para a época 2024/25.

O internacional português, de 28 anos, está autorizado a não se apresentar no arranque dos trabalhos de pré-época, na sexta-feira, estando a ser procurada uma solução para o futuro do jogador nas próximas semanas, revelou fonte do clube.

