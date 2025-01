"Sinto que foi um bom jogo da minha parte. Sem dúvida que foi melhor do que a primeira ronda, as sensações estavam lá", começou por analisar o número um nacional, em declarações à agência Lusa, depois de avançar para a terceira ronda do primeiro Grand Slam da temporada.

O maiato, de 27 anos, contrariou hoje o favoritismo do 'local' Jordan Thompson, 27.º cabeça de série, impondo-se com os parciais de 6-3, 6-2 e 6-4, em uma hora e 47 minutos, numa John Cain Arena -- o terceiro court mais importante de Melbourne Park -- lotada.

"Estava bastante nervoso, era um estádio grande, não é todos os dias [que acontece], portanto acho que dentro disso consegui fazer um muito bom jogo e realmente estou muito contente pelo resultado", pontuou.

Semifinalista em Auckland no arranque do ano, Borges estendeu hoje o seu bom momento, marcando encontro na terceira ronda com o espanhol Carlos Alcaraz, terceiro jogador mundial.

"Agora, contra o 'Carlitos', não há muito a dizer. Toda a gente sabe do que ele é capaz e tudo o que já fez, [é] bastante famoso por todo o mundo, não há muito a realçar", declarou sobre o seu opositor que, na Austrália, procura tornar-se no mais jovem tenista (tem 21 anos) a completar o Grand Slam de carreira.

Frente ao espanhol, o 33.º classificado do ranking ATP vai tentar dar o seu melhor e "metê-lo o mais desconfortável possível".

"Vou jogar sem pressão, tentar não pôr grandes expectativas na minha cabeça para ver se consigo trazer o meu melhor ténis", concluiu.

No ano passado, Nuno Borges, que ainda vai iniciar a sua caminhada no quadro de pares ao lado de Francisco Cabral, tornou-se no primeiro tenista português a alcançar os oitavos de final no Open da Austrália.

AMG/SRYS // JP

Lusa/Fim