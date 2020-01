Bordéus, de Paulo Sousa, vence Le Mans e segue em frente na Taça de França O Bordéus, treinado pelo português Paulo Sousa, qualificou-se hoje para os 16 avos de final da Taça de França em futebol, ao vencer na receção ao Le Mans, 15.º classificado da II Liga, por 2-0. desporto Lusa desporto/bordeus-de-paulo-sousa-vence-le-mans-e-segue-_5e0fbf8d19454c1c0d2de73c





Um golo do veterano avançado Jimmy Briand, na execução de um penálti, aos 53 minutos, e outro do médio croata Toma Basic, aos 90+5, garantiram o triunfo e a passagem do Bordéus para a fase seguinte da prova.

No entanto, a exibição do Bordéus deixou muito a desejar e o resultado final não traduz as dificuldades que o Le Mans colocou à equipa de Paulo Sousa, que é o atual 13.º classificado do principal campeonato francês, com 26 pontos.

