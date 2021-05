Em Barcelos, a equipa da casa adiantou-se no marcador aos 36 minutos, com Samuel Lino a aproveitar uma grande penalidade, mas o Boavista conseguiu chegar ao empate aos 56, através do avançado Yusupha.

Na segunda parte, Samuel Lino desperdiçou um novo castigo máximo a favor da equipa gilista, os 72 minutos, com Yusupha, avançado da Gâmbia, a dar a vantagem à equipa 'axadrezada' aos 88, também de grande penalidade, e a garantir a manutenção.

Com esta vitória, o Boavista está no 13.º lugar, com 36 pontos, e garante a permanência, enquanto o Gil Vicente é 11.º, com 39.

