Os 'axadrezados' adiantaram-se aos 20 minutos, por intermédio de Nuno Santos, mas os açorianos restabeleceram a igualdade, ainda na primeira parte, aos 38, por Carlos Júnior.

Na classificação, o Santa Clara isolou-se, provisoriamente, no sétimo lugar, com 15 pontos, enquanto o Boavista é 16.º, com 11, os mesmos do Famalicão (15.º) e do Portimonense (17.º e penúltimo).

