O título foi conquistado na penúltima jornada depois de receber e vencer o segundo classificado, o Ferroviário da Beira, por 3-1.

O emblema da capital moçambicana, que aposta na formação, isolou-se no comando da prova logo no início, assegurou a liderança quando o Moçambola parou em fevereiro devido à pandemia de covid-19 e não voltaria a largar o topo.

"Foi concretizado um sonho que começou há três anos e acho que é merecido" para uma equipa na qual a maioria dos jogadores foi campeã de juniores, referiu Hélder Duarte no final do jogo à Rádio Moçambique.

"Foi um processo que levou três anos a construir", recordou o técnico, já durante os festejos que invadiram o relvado.

A temporada foi feita de "sacrifícios" e "luta", a um ritmo em que "todos os jogos eram uma final", acrescentou.

Hélder Duarte recordou que ficou "assustado" quando no primeiro jogo o capitão "prometeu o título ao presidente" do Black Bulls, mas hoje referiu que os jogadores "são uns verdadeiros heróis".

O técnico do Black Bulls foi guarda-redes em Portugal, no Paredes e Vitória de Guimarães, seguindo depois a carreira de treinador, durante a qual entrou na área da formação do FC Porto.

Foi no âmbito de uma parceria para deteção de talentos entre o FC Porto e o Black Bulls que chegou a Moçambique, onde permaneceu mesmo após a parceria.

Resultados da 25.ª jornada:

Liga - Costa do Sol, 1-0

Ferroviário de Maputo - Matchedje de Mocuba, 1-1

Ferroviário de Nacala - Incomáti, 0-0

Desportivo - Ferroviário de Nampula, 1-1

Textáfrica - Ferroviário de Lichinga, 1-0

Black Bulls - Ferroviário da Beira, 3-1

Songo - Vilankulo, 2-1

Classificação:

1. Black Bulls, 57 pontos

2. Ferroviário da Beira, 50

3. Songo, 45

4. Ferroviário de Lichinga, 41

5. Ferroviário de Maputo, 37

6. Costa do Sol, 36

7. Vilankulo, 35

8. Ferroviário de Nacala, 32

9. Liga, 31

10. Ferroviário de Nampula, 28

11. Incomáti, 27

12. Matchedje, 21

13. Desportivo de Maputo, 17

14. Textáfrica, 17

Programa da 26.ª e última jornada

- Domingo, 07 nov:

Ferroviário de Nampula - Ferroviário de Nacala

Ferroviário de Lichinga - Costa do Sol

Incomáti - Black Bulls

Liga - Ferroviário de Maputo

Vilankulo - Desportivo

Matchedje de Mocuba - Songo

Ferroviário da Beira - Textáfrica

