Em Bilbau, naquele que será o palco da final, o Manchester United fez talvez a melhor exibição da temporada e transformou o que prometia ser um encontro bem difícil da primeira mão das meias-finais num contundente triunfo por 3-0, com o capitão Bruno Fernandes a assinar dois golos.

Já o Tottenham, em Londres, bateu o Bodo/Glimt, por 3-1, mas ainda tem de viajar a solo nórdico na segunda mão, no que tem sido uma verdadeira fortaleza para os escandinavos, que estão a viver a primeira presença de um emblema norueguês numa fase tão avançada numa prova europeia.

Em San Mamés, o Athletic Bilbau entrou em campo com o objetivo de ficar mais perto de nova final europeia, e de poder alcançar o seu primeiro título internacional, mas a noite foi do United, de Bruno Fernandes e Amorim, que têm nesta prova a salvação da temporada com o possível acesso à 'Champions' da próxima temporada.

Como esperado, os bascos foram inicialmente dominadores, mas o golo de Casemiro, praticamente no primeiro ataque a sério dos ingleses, aos 30 minutos, e expulsão de Vivian pouco depois, aos 35, foram determinantes para o triunfo do Manchester, que não contou com Diogo Dalot, lesionado.

Ainda na primeira parte, Bruno Fernandes marcou de grande penalidade, aos 37 minutos, e bisou, aos 45, deixando o United com pé e meio na final e com o Athletic Bilbau a necessitar de uma verdadeiro milagre em Old Trafford na segunda mão.

Na outra meia-final, o Tottenham, que também procura 'desesperadamente' a Liga dos Campeões para salvar a época, teve tudo para festejar a quase passagem à final, mas um golo de Saltnes, aos 83 minutos, reduzindo a diferença para 3-1, manteve a esperança para o lado dos noruegueses.

Em casa, no seu relvado sintético, o Bodo tem sido completamente dominador (venceu sempre na fase a eliminar), tendo, por exemplo, batido a Lazio, por 2-0, nos quartos de final, numa partida em que podia ter mesmo goleado. Já esta temporada, ainda na fase de liga, o FC Porto saiu do norte da Noruega derrotado por 3-2.

Johnson (um minuto), Maddison (34) e Solanke (61 de grande penalidade) fizeram os golos do Tottenham.

LG // JP

Lusa/Fim