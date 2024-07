"A seleção nacional não está num mau lugar, está num ótimo lugar para continuar a lutar pelo Euro. Posso garantir que vou dar o meu melhor dentro do campo e, quando não for escolha, lá estarei de fora a dar o meu melhor", disse Bernardo Silva, em conferência de imprensa.

O médio dos ingleses do Manchester City garante que está "muito motivado" para o jogo com os gauleses, referindo que para a seleção lusa esta é uma "grande oportunidade" para ficar mais perto do objetivo de "trazer mais um título para Portugal".

"É preciso um Portugal a um nível altíssimo. Estamos nas melhores oito seleções da Europa, podemos ir para casa ou estar entre as quatro melhores. Para estar nos 'quartos' é porque o trabalho foi bem feito. Portugal tem feito um trabalho espetacular, de outra forma não era possível estar nos quartos de final", frisou, rejeitando a ideia de a equipa das 'quinas' não estar a ter bons desempenhos na Alemanha.

A nível individual, Bernardo Silva garantiu que está a dar o seu melhor, apesar de acreditar que pode "melhorar bastante", enaltecendo ainda as dificuldades que os adversários têm causado.

"Estamos a jogar uma competição como o Europeu, com equipas organizadas e que defendem baixo, com pouco espaço, que aceitam ficar atrás linha da bola, e não é fácil criar ocasiões de golo que queremos e que Portugal quer criar", apontou.

O médio luso acredita que frente à França vai existir mais espaço e rejeitou que exista um favorito para o duelo de sexta-feira, recordando ainda o jogo com a Eslovénia, dos oitavos de final, que Portugal venceu nos penáltis.

"Foi um grande alivio e grande felicidade. Não é fácil ir aos penáltis, num campo que não estava bom e isso prejudica quem que atacar. Sentimos que merecíamos a qualificação e ficámos muito felizes, com um grande herói que foi o Diogo Costa", lembrou.

Bernardo Silva, que deixou elogios à qualidade de Rafael Leão, disse ainda que o jogo de sexta-feira será um duelo entre duas nações e não entre dois jogadores, casos de Ronaldo e Mbappé.

"Não é sobre Ronaldo e Mbappé, mas sim um jogo entre Portugal e França. São dois enormes jogadores em fases diferentes. Penso que o Cristiano é um dos melhores de sempre", afirmou, explicando que as lágrimas do 'capitão' na última partida foram um sinal de que "sentiu que podia fazer melhor" e que chorou porque essa é a maneira dos humanos, por vezes, lidarem com as emoções.

O Portugal-França, dos quartos de final do Euro2024, está agendado para sexta-feira, com início marcado para as 21:00 locais (20:00 em Lisboa), no Volksparkstadion, e terá arbitragem do inglês Michael Oliver.

