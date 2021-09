"Estou muito feliz por este reconhecimento. Espero manter o trabalho. Aproveitar para agradecer a toda a equipa, que me dá todo o suporte, e à equipa técnica, estou muito agradecido a todos eles. Aproveito também para agradecer aos adeptos por todo o apoio que nos têm dado durante a época", afirmou o atleta de 26 anos.

Com 16% dos votos dos treinadores do principal escalão, o defesa 'encarnado' superou a concorrência de Pedro Gonçalves (Sporting), que reuniu 14% dos votos, e de Toni Martínez (FC Porto), que angariou 10% das preferências dos técnicos.

Os três jogadores venceram ainda os prémios de melhor defesa, melhor médio e melhor avançado, respetivamente, com espanhol Adán, do Sporting, a ser o escolhido como o melhor guarda-redes (27%).

Além do contributo para a estabilidade defensiva do Benfica, cotando-se como um dos esteios da linha mais recuada, Lucas Veríssimo foi igualmente decisivo no ataque das 'águias' no arranque da nova temporada, com dois golos marcados no período.

O defesa somou ainda um total de 270 minutos de utilização, sendo peça fundamental nas três das quatro vitórias conquistadas pelos 'encarnados' durante o mês de agosto.

"A equipa tem estado bem, mas temos de manter os pés no chão. Sabemos dos nossos objetivos neste campeonato e nas outras competições, por isso é continuar o nosso trabalho, porque tenho a certeza de que poderemos colher bons frutos", rematou o central 'canarinho'.

Já o prémio para o melhor treinador de agosto foi para Bruno Pinheiro (40%), do Estoril Praia, com Jorge Jesus (Benfica) em segundo (36%), e João Pedro Sousa (Boavista) a fechar o pódio (09%).

Na II Liga a distinção de melhor jogador foi para o médio Guga (Rio Ave), com 19% dos votos, e de melhor treinador para Luís Freira (Rio Ave), com 28% das preferências.

