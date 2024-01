Os minhotos Vitória de Guimarães e Gil Vicente vão também defrontar-se nesta fase da competição, cujos jogos estão marcados para entre 06 e 08 de fevereiro.

O sorteio de hoje, realizado na Cidade do Futebol, em Oeiras, colocou os três 'grandes' a jogarem fora, com o Benfica, recordista de vitórias na Taça com 26 títulos, a visitar o Vizela, que disputa pela quarta vez os quartos de final.

O vencedor deste embate vai disputar as meias-finais frente ao clube que levar a melhor do duelo entre Sporting, líder da I Liga, e União de Leiria, 12.º da II Liga e finalista da competição em 2002/03.

Já o vencedor do encontro entre o FC Porto, que ergueu o troféu na época passada, e o Santa Clara, que lidera a II Liga e está pela segunda vez os 'quartos', fase que disputou em 2020/21, vai lutar pela presença na final diante de um emblema do Minho, Vitória de Guimarães ou Gil Vicente.

A final da 84.ª edição da Taça de Portugal está marcada para 26 de maio.

