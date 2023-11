O sueco Viktor Gyökeres adiantou o Sporting, aos 45 minutos, com João Neves a empatar aos 90+4 e o dinamarquês Casper Tengstedt a dar o triunfo aos 90+7, quando os 'leões' jogavam com menos um jogador, após a expulsão de Gonçalo Inácio, aos 51.

Após impor a primeira derrota ao Sporting, o Benfica subiu à liderança, com os mesmos 28 pontos do Sporting, segundo classificado, e mais três do que o FC Porto.

