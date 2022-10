No Estádio da Luz, em Lisboa, António Silva (17 minutos), João Mário (28), de penálti, e Rafa Silva (35 e 50) marcaram para o Benfica, num encontro em que Kean (21), Milik (77) e McKennie (79) a fazerem os golos dos transalpinos.

Os 'encarnados', que continuam invictos esta temporada, passam a somar 11 pontos, os mesmos do Paris Saint-Germain, que lidera a 'poule', com a Juventus a ser terceira com três, os mesmos do Maccabi Haifa.

