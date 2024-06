A equipa 'encarnada' entrou para esta ronda com a possibilidade de fazer apenas um ponto para revalidar o título, tendo chegado aos 3-0 com golos de Francisco Silva, João Capucho e Eduardo Fernandes, tendo o FC Porto ainda reagido na fase final, reduzindo por José Afonso e Mateus Mide.

Com mais esta conquista, o Benfica isolou-se no topo do historial, agora com 21 títulos, sendo seguido pelo FC Porto, com 20 conquistas, enquanto o Sporting ocupa o terceiro lugar do ranking, com 14.

