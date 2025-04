Kökçü, aos 60 minutos, a Pavlidis, aos 80, deram duas vezes vantagem aos 'encarnados', mas os forasteiros responderam por Güven Yalçin, aos 72, de grande penalidade, e Wederson, nos descontos, aos 90+6.

Com cinco jornadas por disputar, o conjunto de Bruno Lage passou a somar 69 pontos, os mesmos do campeão Sporting, que ascendeu ao primeiro posto, enquanto o Arouca passou a contar 30, no 12.º lugar, sete acima do AVS, 16.º, em posição de play-off.

