Depois da vitória dos 'leões' na véspera, frente ao Portimonense (3-0), o Benfica tinha de vencer hoje para evitar os festejos antecipados do rival lisboeta, mas acabou por ser derrotado em Vila Nova de Famalicão.

Puma Rodríguez adiantou os minhotos no marcador aos 71 minutos, com Zaydou Youssouf a confirmar o triunfo aos 85, com o Famalicão a manter o oitavo lugar, com 39 pontos.

O Benfica mantém-se com 76 pontos, a já inalcançáveis oito do Sporting, que conquistou o 20.º título português.

O Sporting de Braga sofreu para ganhar ao Casa Pia, por 4-3, mas manteve-se a um ponto do terceiro lugar, ocupado pelo FC Porto, e com cinco pontos de avanço sobre o Vitória de Guimarães, quinto classificado.

Álvaro Djaló (12 minutos) adiantou os 'arsenalistas', mas Soma (35) e Lelo (51) colocaram os 'gansos' em vantagem, antes de nova reviravolta do Sporting de Braga, por Abel Ruiz (60) e Zalazar (64).

Paulo Oliveira (72), com um golo na própria baliza, deu o empate ao Casa Pia, que três minutos depois ficou em vantagem numérica, pela expulsão de Djaló, mas acabou por ver Abel Ruiz dar o triunfo ao Braga, aos 88.

O Casa Pia está na 11.ª posição, com 35 pontos, e já está a salvo da despromoção, tal como o Farense, depois de vencer o Estoril Praia, por 3-2, subindo ao nono lugar, com 37 pontos.

A equipa algarvia marcou por Gonçalo Silva (36 minutos), Matheus Oliveira (45) e Bruno Duarte (65), com Fabrício (45+2) e de Rodrigo Gomes (52) a fazerem os golos dos 'canarinhos'.

Na 13.ª posição, o Estoril Praia, com 33 já sabe que não será despromovido diretamente, mas ainda não está a salvo de cair para o lugar de acesso ao play-off de manutenção, tendo cinco pontos de vantagem sobre o Portimonense (16.º).

Em situação idêntica, mas com apenas dois pontos de avanço sobre o Portimonense, está o Estrela da Amadora (15.º), que hoje empatou a zero em casa do tranquilo Arouca (sétimo).

