O Benfica recebe o Sporting da Covilhã (19:00) e precisa de vencer, pelo menos, por 3-0, ou por dois golos de diferença, caso a equipa serrana marque, para ficar em vantagem no confronto direto com o líder do grupo A, o Vitória de Guimarães.

Os vimaranenses somam quatro pontos e cinco golos marcados e três sofridos, enquanto o Benfica tem um ponto e três golos marcados e três sofridos, pele que, caso exista igualdade de pontos, será a diferença de golos a desempatar.

Se subsistir também aí um empate, entra o critério de mais golos marcados, e, por último, a menor média de idades dos jogadores.

O Benfica, que é recordista de títulos na competição, com sete nas 14 edições disputadas, tenta marcar presença nas 'meias', bem como o Rio Ave, da II Liga, que tem tarefa difícil em casa do já eliminado FC Porto, último do grupo D, em jogo com início às 21:00.

Os 'dragões' perderam na visita ao Santa Clara, deixando que a última jornada e apuramento para a 'final four' se discuta entre os açorianos (quatro pontos) e o Rio Ave (um), equipa que precisa de vencer no Dragão, mas também ter melhor diferença de golos.

O Santa Clara, com os dois jogos já disputados -- vitória com o FC Porto e empate com Roi Ave -, tem 5-3 em golos marcados e sofridos, enquanto o Rio Ave tem 2-2, o que o faz necessitar de um mínimo de três golos e nenhum sofrido, o que, neste caso, obrigaria o desempate por idades.

Na terça-feira, o Sporting, detentor do título, garantiu a presença nas meias-finais, agendadas para 25 e 26 de janeiro, depois de vencer em casa do Penafiel 1-0, vencendo o grupo B, enquanto, na quinta-feira, o Boavista recebe o Sporting de Braga, em jogo que decide o quarto apurado, como vencedor do grupo C.

Jogos por disputar na fase de grupos da Taça da Liga:

- Terça-feira, 14 dez:

Grupo B: Penafiel (II) -- Sporting (I), 0-1

- Quarta-feira, 15 dez:

Grupo A: Benfica (I) -- Sporting da Covilhã (II), 19:00

Grupo D: FC Porto (I) -- Rio Ave (II) 21:00

- Quinta-feira, 16 dez:

Grupo C: Boavista (I) -- Sporting de Braga (I), 20:15

