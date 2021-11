Os comandados de Marcel Matz perderam o primeiro parcial por 25-20, mas ganharam os restantes três, por 25-23, 25-21 e 25-23, em uma hora e 53 minutos.

Na quarta ronda da prova, o Benfica vai integrar o Grupo D, juntamente com os russos do Zenit, face aos quais se estreia, em 01 de dezembro, em São Petersburgo, os alemães do Berlim Recycling Volleys e os sérvios do Vojvodina Novi Sad.

PFO // PFO

Lusa/Fim