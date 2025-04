Em comunicado, o Benfica "rejeita com total veemência as insinuações proferidas no comunicado hoje emitido pela atual administração do FC Porto", no qual os 'azuis e brancos' questionaram a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) sobre uma "relação de privilégio entre o coordenador dos delegados e um dirigente de um dos clubes participantes nas competições".

"Lamentamos profundamente que, com manifesta má-fé e motivações de natureza oportunista, se procure colocar em causa a integridade de pessoas e instituições, recorrendo a alegações infundadas sobre um negócio comercial totalmente legítimo e transparente, celebrado em 2005, ou seja, há 20 anos, ainda o atual presidente do Benfica era jogador do AC Milan", lê-se no comunicado do Benfica.

Reinaldo Teixeira, presidente da Associação de Futebol do Algarve, é candidato nas eleições para a LPFP, marcadas para 11 de abril, concorrendo com José Gomes Mendes, presidente da Assembleia Geral do organismo.

O Benfica denuncia o comportamento dos 'azuis e brancos' neste ato eleitoral, para o mandato intercalar 2025-2027, que visa eleger o sucessor de Pedro Proença, atual líder da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

"Sobre as eleições para a LPFP, não estranhamos que o presidente do FC Porto tenha manifestado sucessivamente, em diversas reuniões e conversas, o seu apoio à candidatura de Reinaldo Teixeira, como é do conhecimento da maioria, se não da totalidade, dos clubes da I Liga e II Liga, e hoje apoie uma candidatura própria, por si desenhada", remata o Benfica.

Nesse sentido, os 'encarnados' recordam as declarações do presidente do FC Porto, André Villas-Boas, na segunda-feira, no 111.º aniversário da FPF, em que criticou o facto de que "alguns clubes estão agarrados a compromissos de palavra".

"Ora bem, ficámos a saber que a palavra pouco ou nada vale para o presidente do FC Porto. O Benfica continuará, como sempre, a pautar-se pelos valores da seriedade, transparência e respeito institucional que devem presidir ao futebol português", concluiu o Benfica.

Na segunda-feira, na Cidade do Futebol, em Oeiras, Villas-Boas manifestou-se "bastante preocupado" com as eleições para a LPFP, por sentir perspetivas "totalmente diferentes" quanto aos candidatos pelos 'três grandes'.

"Estou bastante preocupado com as eleições da LPFP. Temos perspetivas totalmente diferentes a nível do posicionamento dos candidatos. Não desrespeitando Reinaldo Teixeira, com anos de dirigismo no futebol português, a nível de competências, plano, estrutura, parece-me ser uma diferença enorme. Lamento que alguns clubes estejam agarrados a compromissos de palavra", atirou André Villas-Boas.

Benfica e Sporting subscreveram a candidatura de Reinaldo Teixeira, com os 'dragões' mais inclinados para Gomes Mendes.

Para Villas-Boas, "houve um desalinhamento", depois de um entendimento anterior, fruto de "circunstâncias diferentes" e "algumas divergências relativamente ao posicionamento do novo presidente" da LPFP.

Na manhã de hoje, o FC Porto anunciou ter questionado a LPFP sobre os negócios entre Rui Costa e Reinaldo Teixeira, na sequência de uma notícia publicada no jornal Correio da Manhã, que dava conta de que empresas de Rui Costa e Reinaldo Teixeira finalizaram em 2016 a venda de 49 moradias em Lagoa, num volume de negócios superior a seis milhões de euros, já depois de, em 2004, terem colaborado num empreendimento em Tavira.

Benfica e FC Porto defrontam-se no domingo, a partir das 20:30, no Estádio do Dragão, no Porto, em clássico da 28.ª jornada da I Liga de futebol.

JP (NFO/SIF) // AJO

Lusa/Fim