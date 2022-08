O defesa central brasileiro Morato, aos 30 minutos, e o médio João Mário, aos 67 e 82, o segundo na conversão de uma grande penalidade, marcaram os golos dos 'encarnados', 100% vitoriosos na presente temporada.

O Benfica, que tem a receção ao Paços de Ferreira em atraso, e marcada para terça-feira, soma os mesmos nove pontos do campeão FC Porto, que no domingo recebe o Rio Ave, e o Portimonense, que já hoje venceu no terreno do Marítimo, por 1-0, enquanto o Boavista segue no sétimo lugar, com seis.

