No Centro de Estágio do Seixal, o Benfica chegou a ter dois golos de vantagem, com os tentos da brasileira Nycole Raysla, aos 42, e da canadiana Cloé Lacasse, aos 59, mas as bávaras responderam com tentos de Maximiliane Rall, aos 67, e Geórgia Stanway, aos 83.

Aos 89 minutos, a brasileira Ana Vitória desperdiçou uma grande penalidade que dava vantagem ao Benfica, com as alemãs a chegarem ao triunfo aos 90+8, com novo golo de Geórgia Stanway.

Com este resultado, o Benfica está em último lugar no grupo, ainda sem pontos, tal como o Rosengard, enquanto o Bayern Munique é segundo, com seis, os mesmos do líder FC Barcelona.

