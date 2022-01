O comunicado da SAD 'encarnada' dá conta de que o clube "não pretende prosseguir os contactos informais que o Benfica e John Textor mantiveram após o ato eleitoral realizado em 2021, por entender que os mesmos não são oportunos neste momento".

O clube balizava as conversas como "habituais interações" entre o clube fundador da sociedade anónima desportiva e "entidades que revelem interesse na Benfica SAD", notando que "não tiveram por objeto qualquer operação ou projeto em concreto".

Em 13 de janeiro, a SAD revelava que Textor continuava a negociar a compra das ações detidas por José António dos Santos, o maior acionista individual da sociedade, apontando a 16% do capital social.

Em julho de 2021, o Benfica informou que o empresário norte-americano celebrou um acordo com José António dos Santos para aquisição de 25% do capital social da sua SAD, pelo que a 'fatia' tinha baixado para os 16%.

"No âmbito das negociações que ainda decorrem, o ora declarante e John C. Textor aceitaram um princípio de acordo (ainda não formalizado) no sentido de colocarem termo a um dos contratos", informou José António dos Santos à Benfica SAD, em 11 de janeiro.

