Benfica defronta PSV ou Midtjylland no 'play-off' se ultrapassar Spartak

O Benfica vai defrontar o vencedor da eliminatória entre os holandeses do PSV Eindhoven e os dinamarqueses do Midtjylland no 'play-off' da Liga dos Campeões em futebol, caso ultrapasse o Spartak Moscovo, ditou hoje o sorteio.