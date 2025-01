A formação 'encarnada' joga a primeira mão em França, em 11 ou 12 de fevereiro, e a segunda no Estádio da Luz, em Lisboa, uma semana depois, em 18 ou 19.

Caso consiga o apuramento para os 'oitavos', o Benfica vai medir forças, com primeira mão na Luz, em 04 ou 05 de março, e segunda fora, em 11 ou 12 do mesmo mês, com os ingleses do Liverpool ou os espanhóis do FC Barcelona.

