Taarabt, que esteve ao serviço da seleção marroquina, é o mais recente caso no plantel do Benfica com resultado positivo ao SARS-CoV-2, que provoca a covid-19, depois de na última semana o clube já ter indicado que Darwin e Weigl tiveram testes positivos.

Os três jogadores, que estiveram no último jogo da Liga Europa, no empate a 3-3 com o Rangers, no estádio da Luz, são baixas de peso para o jogo de quinta-feira, no Ibrox Stadium, em Glasgow, com o treinador Jorge Jesus a ter de chamar jogadores da formação.

Gonçalo Ramos, João Ferreira e Tiago Araújo, que foram opção na Taça de Portugal frente ao Paredes, os primeiros de início e o último nos derradeiros 20 minutos, e o médio Paulo Bernardo integram a lista de 21 convocados que viajam para a Escócia.

Apesar das muitas 'baixas' por lesão ou devido a isolamento, fora das opções para o jogo da quarta jornada da Liga Europa ficou o médio grego Andreas Samaris, mas pelo facto de não estar inscrito na UEFA.

Ainda por lesão, o Benfica não conta com os laterais Nuno Tavares e André Almeida, nem com o médio brasileiro Pedrinho e com o central francês Todibo, emprestado pelo FC Barcelona, que tem uma rotura muscular na coxa e ainda não se estreou.

Benfica e Rangers, que se defrontam a partir das 20:00 de quinta-feira, lideram o grupo D da Liga Europa, com sete pontos, seguidos pelos polacos do Lech Poznan, com três, e pelos belgas do Standard Liège, que ainda não pontuaram.

Lista de 21 convocados:

- Guarda-redes: Vlachodimos, Helton Leite e Svilar.

- Defesas: Jardel, Vertonghen, Ferro, Grimaldo, Gilberto e João Ferreira.

- Médios: Gabriel, Everton, Rafa, Pizzi, Cervi, Chiquinho, Diogo Gonçalves, Tiago Araújo e Paulo Bernardo.

- Avançados: Waldschmidt, Seferovic e Gonçalo Ramos.

RPM // RPC

Lusa/Fim