Depois de ter perdido o primeiro jogo nos Açores, o Benfica deu a volta à final, garantindo o título na 'negra', na qual chegou ao intervalo a ver por 45-33.

As 'águias' já tinham vencido o campeonato em 2020/21 e passam a somar dois cetros, menos um do que o União Sportiva e o Olivais e menos três do que o recordista CAB Madeira.

