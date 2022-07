O organismo divulgou hoje o programa das duas primeiras jornadas, com a antecipação do jogo do Benfica, que na semana seguinte, em 09 de agosto, disputará a segunda mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões.

Na primeira jornada, o campeão FC Porto entra em campo no sábado (06 de agosto), com a receção ao Marítimo, a partir das 20:30, enquanto o vice-campeão Sporting visita no domingo (07 de agosto) o Sporting de Braga, em jogo com início às 18:00.

