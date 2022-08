Ana Vitória (11 minutos) e Kika Nazareth (60) assinaram os golos das bicampeãs nacionais, enquanto Renate Jansen (71) apontou o tento das neerlandesas, ainda assim insuficiente para impedir que as 'encarnadas' garantissem uma das vagas na derradeira ronda de qualificação, cujo sorteio está agendado para 01 de setembro. As eliminatórias serão disputadas em duas mãos, no final do próximo mês.

As 12 equipas que ultrapassarem a Ronda 2 juntar-se-ão na fase de grupos da Liga dos Campeões a Lyon, detentor do troféu, FC Barcelona, Chelsea e Wolfsburgo.

