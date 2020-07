Num jogo disputado no centro de treinos do Bayern Munique, o avançado Gnabry, de 25 anos, apontou o golo da vitória dos alemães aos 19 minutos, após assistência do austríaco David Alaba, e o marcador não voltou a mexer até ao final do encontro.

A partida serviu para o conjunto da Baviera preparar o embate da 'liga milionária' contra os ingleses do Chelsea, agendado para 08 de agosto, na Alemanha, e relativo à segunda mão dos oitavos de final da prova, partindo a formação que venceu a Bundesliga pela oitava vez consecutiva em clara vantagem, face à vitória por 3-0 conseguida em Londres.

