Jamal Musiala, menino-prodígio de 18 anos que a seleção da Alemanha parece ter 'roubado' à Inglaterra, pela qual jogou até aos sub-21, foi o herói do encontro ao bisar aos 15 e 37 minutos, tentos que se traduziam em vantagens de 1-0 e 3-1, respetivamente.

O camaronês Maxim Choupo-Moting tinha feito aos 24 minutos o 2-0 para os bávaros, que viram os anfitriões marcar aos 35 pelo avançado holandês Wout Weghorst e aos 54 pelo médio Maximilian Philip.

Dias após ser eliminado pelo Paris Saint-Germain da Liga dos Campeões e sem poder contar com o melhor jogador do Mundo em 2020, Robert Lewandowski, O Bayern Munique, que teve Tiago Dantas no banco e persegue o seu 31.º cetro na Alemanha, soma 68 pontos, mais sete do que o Leipzig, que sexta-feira cedeu empate caseiro 0-0 com o Hoffenheim.

Wolfsburgo completa o pódio, agora a 14 pontos do líder, com um total de 54 pontos, mais um do que o Eintracht Frankfurt, goleado por 4-0 na visita ao Borussia Mönchengladbach.

A equipa de André Silva, que mantém o quarto lugar, com direito a Liga dos Campeões, com almofada de sete pontos para o Borussia Dortmund, que domingo recebe o Werder Bremen, esteve bem abaixo do seu potencial, sofrendo três golos em outros tantos pontapés de canto.

O defesa Matthias Ginter, aos 10 minutos, o médio Jonas Hofmann, aos 60, o defesa argelino Ramy Bensebaini, aos 67, e o médio austríaco Hannes Wolf, aos 90+5, materializaram o domínio do Borussia Mönchengladbach, que partilha o sétimo lugar com o Union Berlim, com 43 pontos, a três do Borussia Dortmund, que tem um jogo a menos, em posição europeia.

Também hoje, o Bayer Leverkusen destronou, provisoriamente, o Dortmund do quinto posto, depois de ter vencido o Colónia, penúltimo, por 3-0.

O Union Berlim ganhou 2-1 ao Estugarda, Augsburgo e Arminia Bielefeld empataram 0-0 e o Friburgo goleou o cada vez mais lanterna-vermelha Schalke 04, do suplente Domingos Paciência, por 4-0.

RBA // RPC

Lusa/Fim